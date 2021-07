Le MacBook Pro de 2021 se dévoile un peu plus aujourd’hui avec un support du UHS-II pour le lecteur de cartes SD. Il y aurait également une limitation de 32 Go pour ce qui est de la RAM.

Selon Luke Miani, Apple va donc proposer le support du UHS-II pour le lecteur de cartes SD du prochain MacBook Pro. Cela va tout particulièrement plaire aux photographes et monteurs vidéos, puisque l’UHS-II permet des transferts dépassant les 300 Mo/s, contre 100 Mo/s avec un lecteur de cartes SD « classique ». Les photos et vidéos sont de plus en plus lourdes de nos jours, avec notamment les vidéos 4K, d’où l’intérêt d’avoir un transfert rapide sur son ordinateur.

L’information concernant 32 Go de RAM au maximum est surprenante pour le coup. Bloomberg avait évoqué 64 Go de RAM au maximum. À ce jour, les Mac avec la puce M1 peuvent avoir 8 ou 16 Go de RAM selon les envies des consommateurs.

Luke Miani est un YouTubeur qui, pour l’instant, n’a pas beaucoup de poids dans les rumeurs Apple. Il avait vu juste en annonçant le support du Lossless pour Apple Music à la mi-mai. En revanche, il avait affirmé que les AirPods 3 allaient être disponibles le même mois, mais les nouveaux écouteurs sans fil ne sont toujours pas là. Les rumeurs du jour concernant le MacBook Pro de 2021 sont donc à prendre avec des pincettes.