Apple a mis à jour une de ses fiches d’assistance pour inviter les utilisateurs à ne pas utiliser des produits contenant du peroxyde d’hydrogène pour désinfecter les produits Apple.

Sur son site, Apple indique maintenant :

Vous pouvez essuyer délicatement les surfaces dures et non poreuses de votre produit Apple, notamment l’écran, le clavier ou les surfaces externes, à l’aide d’une lingette imprégnée d’alcool isopropylique à 70 % ou d’alcool éthylique à 75 %, ou d’une lingette désinfectante. N’utilisez pas de produits contenant de l’eau de Javel ou du peroxyde d’hydrogène. Évitez les infiltrations d’humidité dans les ouvertures de l’appareil et n’immergez votre produit Apple dans aucun produit de nettoyage. N’utilisez pas de désinfectant sur les surfaces textiles ou en cuir.