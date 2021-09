C’est aujourd’hui les French Days, et même le Mac M1 a droit à quelques promos intéressantes. On commence avec l’offre la plus intéressante du lot, soit le MacBook Air M1 avec 512 Go de SSD et 16 Go de RAM proposé chez Darty à 1 477 euros au lieu de 1 630 euros. on continue avec le même modèle, mais cette fois avec 256 Go de SSD, proposé à 1029 euros au lieu de 1129 euros. Le MacBook Pro 13 pouces M1 est lui aussi disponible à un tarif un peu plus doux qu’à l’habitude; comptez 1304 euros pour le modèle avec Touch Bar, 256 Go de stockage et 8 Go de RAM (au lieu de 1449 euros).

Les habitués d’Amazon peuvent dénicher un MacBook Air M1 avec 256 Go de stockage et 8 Go de RAM pour 1030 euros (au lieu de 1129 euros) ou aller sur Cdiscount pour le même modèle (avec la même réduc). De nombreux modèles Intel sont aussi en promo sur ces sites, mais rappelons tout de même que la transition vers les puces Apple Silicon est déjà bien entamée.