Apple Arcade va accueillir un nouveau jeu le 19 novembre prochain, à savoir LEGO Star Wars: Castaways. Il sera disponible aussi bien sur iPhone que sur iPad, Mac et Apple TV.

Explorez une nouvelle planète mystérieuse et rencontrez de nouveaux amis en chemin dans LEGO Star Wars: Castaways. En personnalisant leur personnage, les fans de la saga de George Lucas peuvent réaliser leurs rêves dans le premier jeu social d’aventure et d’action LEGO Star Wars, disponible exclusivement sur Apple Arcade.

Voici la description du jeu :

Assemblez votre propre minifigure LEGO à partir de centaines de pièces LEGO dans un nouveau jeu Star Wars sur Apple Arcade. Découvrez un monde secret qui abrite désormais d’autres naufragés, et construisez-vous une vie dans cette nouvelle patrie. Explorez une nouvelle île, rencontrez de nouveaux personnages, participez à des courses de Microfighters et organisez même une soirée dansante sur l’île ! Jouez en équipe ou en solo et plongez-vous dans des simulations enregistrées par la technologie d’une civilisation ancienne, qui englobent l’histoire de tout l’univers Star Wars. Combattez des ennemis, résolvez des énigmes, affûtez vos compétences dans des arènes de combat et apprenez à piloter dans des simulations de vol ! Mettez au jour des mystères et découvrez une menace grandissante pour la vie sur la planète.