Apple TV+ annonce aujourd’hui une série série qui pour nom Surfside Girls. Elle s’adressera davantage aux enfants et aux familles en général, selon les dires du service de streaming.

Une nouvelle série jeunesse pour Apple TV+

Surfside Girls est une série d’aventures avec YaYa Gosselin et Miya Cech dans le rôle de Sam et Jade, deux meilleures amies qui se lancent dans le sauvetage de leur ville. Sam et Jade sont impatientes de passer leur été à surfer sur les vagues et à profiter des rayons du soleil. Jusqu’à ce qu’elles rencontrent un fantôme. Les deux filles plongent tête la première dans un mystère concernant un bateau pirate et un trésor maudit qui se trouverait sous la falaise de Danger Point, si chère à Surfside. Après avoir rencontré un fantôme pirate nommé Rémi, Sam veut l’aider à briser la malédiction tandis que Jade est déterminée à trouver une explication scientifique à l’existence des fantômes. Pour résoudre le mystère, Sam et Jade devront combiner leurs approches très différentes de la logique et de l’imagination. Ensemble, elles sont déterminées à relier les indices, à résoudre le mystère et à sauver Surfside… et peut-être aideront-elles un couple de fantômes pirates en cours de route.

La série Surfside Girls sur Apple TV+ est basée sur le livre du même nom de Kim Dwinell. Il y aura 10 épisodes au total. Il n’y a pas d’information sur la date de disponibilité ni sur le reste du casting.