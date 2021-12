Apple a déposé récemment un nouveau brevet sur son futur écosystème autour de la VR (et du Métavers Apple en quelque sorte). Le brevet en question décrit un écosystème hardware complet allant de l’iPad au casque Apple VR en passant par l’Apple TV… et un boitier de contrôle externe (qui pourrait être l’Apple TV). L’iPad pourrait ainsi afficher une scène en réalité mixte (un vase AR posé sur la table du salon par exemple), une scène qui pourrait aussi être vue à travers le casque VR/AR… ou sur l’écran de télé via l’Apple TV !

On imagine sans mal que l’objectif est de permettre de basculer d’un appareil à l’autre le plus simplement du monde et aussi de pouvoir créer des passerelles entre ceux qui n’auront pas de casque Apple VR et les autres, un point essentiel pour du travail collaboratif (Meta travaille sur des concepts similaires). Le brevet décrit aussi un appareil qui ferait la jonction entre le casque et la télé par exemple ; les images venant de la télé (ou de l’Apple TV) pourraient ainsi transiter vers le casque VR, ce qui pourrait avoir un sens pour la consultation de certains contenus (par exemple des films iTunes projetés ensuite dans une salle de ciné VR). Rappelons enfin que selon plusieurs rumeurs/fuites concordantes, Apple dévoilerait son premier casque VR à la fin de l’année prochaine.