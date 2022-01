Premier jeudi de janvier et c’est le retour des nouveautés sur l’App Store. Mimelet (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) est un jeu de plateforme au charme rétro indéniable, dont la DA rappelle instantanément les grands classiques du genre comme Super Mario ou Great Giana Sisters. Les monstres pas sympas qui peuplent ce monde colorés frôlent d’ailleurs le plagiat. L’enrobage sonore est du même acabit et semble tout droit sortir des entrailles d’une SNES (Super Nintendo), quant au gameplay, on va au simple et à l’efficace (gauche-droite, haut-bas), ce qui est souvent la voie royale pour ce type de jeu.

Ne cherchez pas de princesse à délivrer ou de trame narrative cachée, l’objectif ici est de parvenir au bout de chaque niveau en récoltant quelques fruits et bonus au passage. Mimelet est Mignonet, et c’est pile-poil le genre de jeu dont on a besoin en ces temps troublés.