RPG Dice: Heroes of Whitestone est un RPG au tour par tour avec comme idée bonus de gameplay… le lancer de dès. On parle ici de véritables tirages, avec des dés qui roulent sur le plateau de jeu ! Pour le reste, on se retrouve avec un RPG d’Heroic Fantasy classique (voire très classique) mais très joliment réalisé. Le diable est dans les détails, et même le menu de paramétrage et d’évolution de ses héros se présente sous la forme d’un vieux livre de sorts ! Le joueur pourra se constituer son équipe de combattants spécialisés (elfes, nains, chevalier, sorcier, tc.) pour des parties qui ont de forts relents de Donjons et Dragons, le maitre de jeu en moins.



Outre un trailer très prometteur, RPG Dice: Heroes of Whitestone a désormais une date de sortie sur iOS. Le jeu sera disponible dans l’App Store le 18 janvier prochain.