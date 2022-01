Un peu de The Last of Us par là, un peu de Dying Light par ici, un poil de State of Decay aux entournures, Fading City ne remportera sans doute pas la palme de l’originalité, mais le prochain jeu du studio Neatase emporte tout de même l’enthousiasme grâce à son niveau de réalisation réellement impressionnant… pour du mobile. Les quelques phases de gameplay dévoilées dans le premier trailer du jeu tournent en en effet sur smartphone, et c’est tout de même une sacré claque. Le jeu en est au stade de la bêta fermée, ce qui signifie que ce que l’on voit là devrait être très proche du résultat final.

L’action de Fading City prend place dans une ville déserté (ambiance post-apo) ou plutôt remplie… de zombies. Comme dans tout bon jeu du genre, le joueur devra gérer les rares ressources disponibles et avancer à pas de loups pour ne pas alerter les zomblards qui trainent. Fading City n’a pas encore de date de sortie mais comptez sur nous pour vous en dire plus dès que de nouvelles infos tombent.