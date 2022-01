TSMC est en pleine forme. Le fondeur des puces de l’iPhone (Ax) et du Mac (Mx) vient de publier des résultats records pour son Q4 2021, avec des profits en progression de plus de 16% sur la période. Au delà de ces excellents résultats, TSMC a aussi annoncé d’énormes investissements pour l’année en cours. La firme de Taiwan devrait ainsi mettre sur la table 40 à 44 milliards de dollars en 2022 afin d’augmenter ses capacités de production, contre 30 milliards d’investissement en 2021.

Si le fondeur a la main aussi lourde, c’est aussi et surtout à cause du niveau de la demande, absolument hors norme dans ce contexte si particulier, pour les composants électroniques. Outre Apple (qui reste de loin le principal client du fondeur), TSMC reçoit des commandes de puces de plusieurs géants de l’industrie (AMD, Qualcomm), et d’autres gros poissons devraient bientôt s’inviter dans la mare, à l’instar d’Intel ou bien encore Nvidia. L’augmentation des capacités de production est aussi de bon augure pour Apple, qui devra de nouveau sécuriser de gros volumes de puces pour ses prochaines gammes d’iPad, de Mac et d’iPhone, sans oublier l’Apple VR en toute fin d’année…