Hitman Sniper: The Shadows (ou Hitman Sniper 2) est la seconde version « snipérisée » des aventures de l’agent 47, ou plutôt, « des aventures pour retrouver l’agent 47 ». Le tueur chauve a en effet mystérieusement disparu, et l’Agence internationale des contrats lance l’Initiative 426 afin de faire face à une nouvelle menace mondiale. Mais qu’est-ce que l’Initiative 426 me direz-vous ? Il s’agit d’une équipe d’agents-mercenaires tireurs d’élite que l’on surnomme The Shadows (Les Ombres). Le joueur jonglera donc entre plusieurs de ces agents dans des missions qui consisteront essentiellement à éliminer des cibles à distance (assassiner un méchant pas beau, faire exploser un stock de munitions, etc.).

A noter qu’outre le traditionnel mode campagne, il sera aussi possible d’éliminer d’autres joueurs-snipers dans le mode Squad. Voilà qui ne vaut sans doute pas l’adaptation mobile d’un vrai Hitman, mais le jeu a l’air suffisamment bien réalisé pour nous donner au moins envie de l’essayer. Hitman Sniper: The Shadows sera disponible en Free-to-Play dans l’App Store et le Play Store le 3 mars prochain. La page du jeu s’enrichira peut-être d’ici là de nouvelles infos.