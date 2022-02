Avec 378 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2021, Apple est déjà la troisième entreprise du monde en terme de CA (et la première concernant les bénéfices ou la capitalisation boursière), derrière Amazon (470 milliards) et Walmart (559 milliards). Pour Scott Galloway, professeur de marketing à la New-York University, l’énorme CA actuel d’Apple pourrait n’être qu’une étape transitoire vers quelque chose de beaucoup plus imposant encore.

Les acquisitions à venir pourraient ainsi rapporter à Apple 290 milliards de dollars de chiffre d’affaires d’ici les 8 prochaines années. Les services de type bancaire (Apple Card, Apple Pay), que le professeur regroupe sous le terme d' »Apple Bank », rapporteraient aussi à Apple 75 milliards de dollars par an en 2030. 75 milliards de dollars en 2030, c’est aussi ce que rapporteraient à Apple les services liés à la santé. Quant à l’Apple Car, la voiture électrique d’Apple ferait rentrer 50 milliards de dollars supplémentaires dans les caisses… chaque année !

Rajoutez à cela les revenus liés à la publicité (50 milliards par an), le B2B (50 milliards), le secteur de l’éducation (10 milliards) ou le Fitness (20 milliards de dollars) et le compte est bon : Apple est dans les eaux des 1000 milliards de dollars de CA annuel à partir de 2030… et sans même compter les ventes de l’Apple VR ! Lucide, Scott Galloway estime que cette prévision reste une possibilité… qui n’est pas forcément la plus probable, Apple étant finalement assez chiche en terme d’acquisitions.