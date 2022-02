Apple TV+ propose aujourd’hui la bande-annonce de WeCrashed, sa prochaine série avec Jared Leto et Anne Hathaway au casting. Cela fait suite au teaser qui avait été publié le mois dernier.

La bande-annonce de WeCrashed sur Apple TV+

Cette mini-série (comprendre par là qu’il y aura normalement une seule saison) se base sur le podcast à succès WeCrashed : The Rise and Fall of WeWork. Outre Anne Hathaway et Jared Leto, le programme met en avant Kyle Marvin, America Ferrera et O-T Fagbenle.

La série s’inspire d’événements réels et de l’histoire d’amour au centre de tout cela. WeWork est passé d’un simple espace de coworking à une marque mondiale valant 47 milliards de dollars en moins d’une décennie. Puis, en moins d’un an, sa valeur s’est effondrée. Que s’est-il passé ?

WeCrashed fera ses débuts sur Apple TV+ le 18 mars prochain. Il y aura trois épisodes à cette date. Il faudra ensuite se contenter d’un nouvel épisode par semaine (chaque vendredi). La série se terminera le 22 avril, il y aura donc huit épisodes au total.

WeCrashed est créée par Lee Eisenberg et Drew Crevello, qui sont également co-scénaristes, producteurs exécutifs et co-showrunners. Ce sont John Requa et Glenn Ficarra qui s’occupent de la réalisation. Ils sont également producteurs exécutifs aux côtés de Charlie Gogolak, Anne Hathaway et Natalie Sandy. Jared Leto et Emma Ludbrook sont producteurs exécutifs par le biais de leur société de production Paradox et Hernan Lopez, Marshall Lewy et Aaron Hart sont producteurs exécutifs pour Wondery.