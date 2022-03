Apple TV+ propose aujourd’hui la bande-annonce de la série Slow Horses. Elle met notamment en scène l’acteur Gary Oldman. Elle fera ses débuts sur la plateforme de streaming le 1er avril.

Une bande-annonce pour Slow Horses

Slow Horses est un drame d’espionnage à l’humour noir qui suit une équipe dysfonctionnelle d’agents de renseignement britanniques qui travaillent dans un département du MI5 connu sous le nom peu affectueux de Slough House. Gary Oldman joue le rôle de Jackson Lamb, le brillant mais irascible chef des espions, qui se retrouvent à Slough House à cause de leurs erreurs qui mettent fin à leur carrière, car ils se retrouvent souvent à faire des erreurs dans le monde de l’espionnage.

Le casting comprend Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Olivia Cooke, Saskia Reeves, Dustin Demri-Burns, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Paul Higgins, Freddie Fox, Chris Reilly, Steve Waddington, Paul Hilton, Antonio Aakeel, Peter Judd et Jonathan Pryce.

La série est produite pour Apple TV+ par See-Saw Films et adaptée pour la télévision par Will Smith (un humoriste et scénariste américain, pas l’acteur que tout le monde connaît). Graham Yost assure la production exécutive aux côtés de Will Smith. Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Iain Canning, Emile Sherman, Gail Mutrux et Douglas Urbanski sont également producteurs exécutifs de la série. James Hawes est le réalisateur et assure la production exécutive.

Apple TV+ annonce qu’il y aura six épisodes pour Slow Horses. Les deux premiers seront diffusés le 1er avril, il y aura ensuite un nouvel épisode chaque vendredi.