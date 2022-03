La série The Afterparty va continuer sur Apple TV+ puisque le service de streaming annonce aujourd’hui une saison 2. Cette annonce intervient juste avant la diffusion du dernier épisode de la première saison, qui aura lieu demain.

Une saison 2 annoncée pour The Afterparty

Créée et réalisée par Chris Miller, The Afterparty est une série qui défie les genres, centrée sur un meurtre mystérieux lors d’une réunion de lycéens. Chaque épisode explore le récit d’un personnage différent de la soirée fatidique en question, le tout à travers l’objectif des genres cinématographiques populaires et des visuels uniques pour correspondre à la perspective du conteur. La première saison met en vedette Tiffany Haddish, Sam Richardson, Zoë Chao, Ben Schwartz, Ike Barinholtz, Ilana Glazer, Jamie Demetriou et Dave Franco.

Dans le dernier épisode de la saison 1 qui sera diffusé demain, Maggie, un témoin inattendu, va émerger pour aider la détective Danner à reconstituer la véritable histoire derrière la mort de Xavier.

Apple TV+ ne partage pour l’instant aucune information sur la saison 2 The Afterparty. Le casting va-t-il changer ? On peut l’imaginer sachant que l’affaire devrait être résolue demain. En outre, le service ne dit rien sur la date de diffusion. Mais on peut se douter qu’il faudra au moins attendre le début de 2023.