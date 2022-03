C’est peu dire que l’information a failli passer totalement inaperçue. Comme cela se passe souvent, la keynote d’Apple a été l’occasion de présenter « en loussdé » les produits, services ou logiciels de partenaires d’Apple ou de développeurs travaillant sur les plateformes iOS ou macOS. Ce fut une nouvelle fois le cas lors de la conf Peek Performance, et plus précisément durant la présentation du nouvel iPhone SE (3) et de son processeur A15. Histoire de bien illustrer les performances du processeur A15 et de son GPU intégré, Apple a dévoilé une courte séquence de gameplay du jeu de course Gear.Club Stradale, ce dernier tournant bien sûr sous l’iPhone SE.

Les courses de Gear.Club Stradale se dérouleront en Italie

Framerate impeccable, graphismes franchement de qualité « console », tout a l’air d’être au point, sachant que la licence Gear Club est en plus réputée pour la qualité de son rendu de « conduite », avec une physique des véhicules vraiment fidèle à la réalité. Pour ne rien gâcher, Gear.Club Stradale débarquera en exclusivité sur le service Apple Arcade.