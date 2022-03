Apple TV+ fait une pierre deux coups aujourd’hui en proposant un teaser pour la saison 2 de la série Téhéran et la bande-annonce pour la saison 2 de la série animée Eau-Paisible.

Un teaser pour la saison 2 de Téhéran

Téhéran met en vedette Niv Sultan dans le rôle de Tamar, une agent pirate du Mossad qui s’infiltre à Téhéran sous une fausse identité pour aider à détruire le réacteur nucléaire iranien. Mais lorsque sa mission échoue, Tamar doit planifier une opération qui mettra en péril tous ceux qui lui sont chers.

La saison 2 va être l’occasion d’accueillir Glenn Close. Le casting comprendra également Shaun Toub, Shervin Alenabi, Arash Marandi et Shila Ommi. Les deux premiers épisodes seront disponibles le 6 mai sur Apple TV+. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque vendredi, pour un total de 8 épisodes.

Eau-Paisible aussi a le droit à une saison 2

Vient ensuite Eau-Paisible et sa saison 2 sur Apple TV+. La série est centrée sur les frères et sœurs Karl, Addy et Michael, qui doivent relever des défis quotidiens — petits et grands — qui leur semblent parfois insurmontables. Heureusement pour ces trois-là, ils ont Eau-Paisible, un panda sage, comme voisin. Par son exemple, ses histoires et son humour, Eau-Paisible permet aux enfants de mieux comprendre leurs sentiments et leur donne des outils pour les aider à faire face à leurs propres défis quotidiens.

Les six épisodes de la saison 2 d’Eau-Paisible seront disponibles le 18 mars. Il y aura un septième épisode le 15 avril à l’occasion du Jour de la Terre (qui aura lieu le 22 avril).