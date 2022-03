The Essex Serpent est l’une des prochaines séries qui arrivera sur Apple TV+. La plateforme de streaming dévoile aujourd’hui les premières images, ainsi que la date de sortie.

Des détails sur la série The Essex Serpent d’Apple TV+

Adaptée du roman à succès de Sarah Perry, la série suit la veuve londonienne Cora Seaborne (jouée par Claire Danes) qui s’installe dans l’Essex pour enquêter sur les rapports d’un serpent mythique. Elle noue un lien improbable avec le vicaire du village (joué par Tom Hiddleston), mais lorsqu’une tragédie survient, les habitants l’accusent d’avoir attiré la créature.

Outre Claire Danes et Tom Hiddleston, le casting de la série comprend Frank Dillane, Clémence Poésy, Hayley Squires et Greta Bellamacina. C’est Clio Barnard qui a réalisé la série. Anna Symon s’est occupée de l’adaptation.

Pour rappel, Keira Knightley devait initialement être dans la série et jouer le rôle de Cora Seaborne. Mais l’actrice britannique, notamment connue pour les films Pirates des Caraïbes, a quitté le projet pour des raisons familiales. Il n’y a pas eu plus de détails sur le départ. Il a donc fallu la remplacer et c’est l’actrice américaine Claire Danes qui va jouer le rôle de Cora Seaborne.

The Essex Serpent fera ses débuts sur Apple TV+ le 13 mai prochain. Ce sera une mini-série avec six épisodes au total. Les deux premiers seront disponibles le 13 mai, il y aura ensuite un nouvel épisode chaque vendredi.