2022 pourrait bien marquer la fin pour l’Apple Watch Series 3, avec un arrêt des ventes et un abandon des mises à jour logicielles, si l’on en croit l’analyste Ming-Chi Kuo.

Fin de parcours pour l’Apple Watch Series 3

Dans un tweet, Kuo indique que l’Apple Watch Series 3 semble bien partie pour être abandonnée au troisième trimestre de 2022 « parce que la puissance de calcul ne peut pas répondre aux exigences du nouveau watchOS ». C’est en référence à watchOS 9, la prochaine mise à jour logicielle majeure pour les montres connectées d’Apple.

La Series 3 a vu le jour en 2017 et va donc fêter cette année son cinquième anniversaire. Cette montre commence sérieusement à montrer son âge avec sa puce S3. Celle-ci se veut 32 bits, et le stockage est de 8 Go. Ces 8 Go causent d’ailleurs divers problèmes au moment des mises à jour de watchOS, à tel point que les utilisateurs sont parfois obligés de faire une restauration complète de l’appareil.

À date, l’Apple Watch Series 3 est toujours disponible à l’achat pour le prix de 219 euros. L’acheter aujourd’hui n’est pas forcément une bonne idée au vu de ses limitations et de son abandon dans quelques mois.

2022 devrait marquer le lancement de l’Apple Watch Series 8, d’une nouvelle Apple Watch SE et d’un troisième modèle plus solide qui devrait intéresser les sportifs. Il y aura également watchOS 9 annoncé en juin et disponible en septembre en version stable. Visiblement, cette version nécessitera au minimum l’Apple Watch Series 4.