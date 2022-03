Le jeu mobile se donne des libertés que les jeux « tradis » sur PC consoles ont souvent moins la possibilité d’expérimenter. Prenez Shift Shaft (Lien App Store – 2,99 euros – iPhone/iPad), un match-3 qui se permet de réinventer les règles du genre avec son gameplay malin basé sur la permutation du plateau de jeu (qui peut pivoter) et ses blocs qui suivent la gravité et tombent sur le plateau de jeu façon Tetris ou s’intercalent dans les espaces laissé libres. La nouveauté repose ici sur ces quelques hybridations de gameplay, et cela suffit pourtant amplement à changer la donne et à faire de ce Shift Shaft un petit bijou du match-3, aussi addictif qu’inventif donc.

Si l’on rajoute à cela une tonne de pierres bonus donnant des pouvoirs spéciaux ou des upgrade en pagaille (oui, il y a même un peu de loot), on se retrouve avec un jeu complet et dont il est bien difficile de décrocher. Une très belle « pioche ».