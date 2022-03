L’application de visioconférence Google Hangouts, plutôt destinée aux professionnels, n’a jamais vraiment réussi à être très populaire (qui connait quelqu’un utilisant ce logiciel ?). Google semble bien conscient de la désaffection qui touche l’app et comme souvent en ce cas, n’hésite pas à tailler dans le vif : Google Hangouts n’est plus disponible dans l’App Store et le Play Store, et la page du service renvoie affiche un message demandant de passer sur… Google Chat !

Google Hangouts fonctionne encore pour les utilisateurs qui avaient téléchargé l’appli avant son retrait de la boutique, mais quelque chose nous dit que cela pourrait ne pas durer. Ce n’est bien sûr pas la première fois que Google retire du marché un de ses services. Au delà de Gmail, Google Maps, de la recherche et d’Android, le géant américain semble avoir beaucoup de mal à diversifier son pack de services « originels ».