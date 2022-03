L’excellent jeu de stratégie Total War: Medieval II se dévoile un peu plus sur iOS et iPadOS via une vidéo de gameplay assez encourageante. Le célèbre titre de Creative Assembly, porté sur nos iPhone par Feral Interactive, n’a rien perdu de sa superbe sur mobile, grâce en soi rendue à la puissance du processeur Ax. Comme on peut le voir sur cette vidéo de gameplay, la réalisation est bien au dessus de celle du premier opus tant en terme de modélisation, de textures, que d’effets en tous genres (lumière, particules, etc.).

C’est vraiment joli eu égard au nombre de combattants affichés simultanément à l’écran, et l’attaque des chateau-forts semble réaliser un fantasme de gosse. Comme un Defender of the Crown ++ en somme. Bien entendu, l’ensemble de l’interface a été revue afin de prendre en charge au mieux les écrans tactiles de l’iPhone et de l’iPad. Total War: Medieval II sera disponible dans l’App Store le 7 avril prochain.