La situation est en train de se tendre d’heure en heure en Chine. Si Apple a pour l’instant bien manœuvré afin de préserver sa supply chain chinoise, les mesures de confinement anti-COVID pourraient aboutir à une crise beaucoup plus difficile à gérer pour la firme de Cupertino.

Si l’on en croit le Nikkei Asia, une centaine de fournisseurs d’Apple en Chine, soit environ la moitié de la supply chain locale, sont désormais situées dans des zones de confinement. Environ 70 sociétés de la province de Jiangsu ainsi qu’une trentaine de sociétés de Kunshan et Suzhou (deux villes proches de Shanghai) sont déjà obligées de jongler entre des mesures de confinement de plus en plus drastiques.

Le risque serait désormais réel d’une défaillance complète de la supply chain chinoise, sachant que des unités de production de Pegatron, Quanta et Compal sont déjà pratiquement à l’arrêt. Le dirigeant d’un de ces fournisseurs (qui s’est exprimé sous anonymat) a même déclaré que la production technologique en Chine (pas seulement la production d’iPhone donc) « sera complètement arrêtée d’ici 10 jours » si rien n’est fait pour inverser le cours des choses. Simple FUD, ou Apple doit t-il vraiment commencer à l’inquiéter ?