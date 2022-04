Apple TV+ propose aujourd’hui la première bande-annonce pour sa série The Essex Serpent avec Tom Hiddleston et Claire Danes. Elle fera ses débuts le 13 mai prochain sur la plateforme de streaming.

Première bande-annonce pour The Essex Serpent

Se déroulant dans l’Angleterre victorienne, avec un casting comprenant Claires Danes, Tom Hiddleston, Frank Dillane, Clémence Poésy et Hayley Squires, The Essex Serpent suit la veuve londonienne Cora Seaborne (Claire Danes) qui s’installe dans l’Essex pour enquêter sur les rapports d’un serpent mythique. Elle forme un lien surprenant entre science et scepticisme avec le pasteur local (Tom Hiddleston), mais lorsqu’une tragédie survient, les habitants l’accusent d’avoir attiré la créature.

Clio Barnard s’occupe de la réalisation de la série. Anna Symon s’est occupée du scénario. Clio Barnard et Anna Symon font également office de productrices exécutives aux côtés de Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Iain Canning, Emile Sherman et Patrick Walters. La société de production du programme est See-Saw Films pour le compte d’Apple TV+.

Le 13 mai marquera la diffusion des deux premières épisodes de The Essex Serpent sur Apple TV+. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque vendredi. La série comprend six épisodes au total.

C’est l’occasion de souligner qu’Apple a récemment organisé l’avant-première de la série au Ham Yard Hotel à Londres avec l’ensemble du casting. Les photos sont à retrouver sur cette page.