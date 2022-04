Si les augures ne se sont pas trompées, Apple devrait aligner des chiffres records lors des prochains résultats qu’il publiera dans la soirée de demain. Les analystes s’attendent aussi à ce que la firme de Cupertino annonce un plan de rachat massif de ses propres actions, de l’ordre de 90 milliards de dollars en valeur de capitalisation. Sur les 12 derniers mois, Apple est d’ailleurs le champion du rachat d’action (pour un montant de 82,6 milliards de dollars), loin devant Alphabet (50,3 milliards de dollars de rachats d’action), Meta (44,8 milliards) ou bien encore Berkshire Hathaway (26,9 milliards).

Ces rachats soutiennent la valeur de l’action et attirent généralement les investisseurs. Cela ne marche pas toujours : l’action d’alphabet a baissé hier dans la foulée de résultats moins bons qu’attendus, et alors même que Google venait d’annoncer un plan de rachat d’actions de 70 milliards de dollars.

Il faut dire que le contexte international s’est considérablement assombri : entre la pandémie et les fermetures d’usines en Chine, la flambée des prix un peu partout dans le monde, la guerre en Ukraine et les perspectives climatiques très pessimistes (dernier rapport du GIEC), l’ambiance n’est pas à l’allégresse, et ne le sera sans doute pas même si Apple bat ses records de ventes sur le Q1 2022