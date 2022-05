On doit à Super Evil Mega Corp l’un des meilleurs et l’un des tous premiers MOBA mobile, Vainglory. Le studio s’apprête à nous livrer son nouveau shooter multijoueurs par équipes, Catalyst Black, qui débarquera dans l’App Store le 25 mai prochain. Le premier trailer montre un titre extrêmement pêchu, avec un DA léchée et des animations très fluides ainsi que des capacités variées et originales pour chaque combattant. Les personnages seront aussi capables de se transformer (sans doute après le remplissage d’une jauge) en grosses bestiole hyper vénère. Voilà qui promet.

Outre le traditionnel mode versus, un mode collaboratif sera disponible (contre de gros boss visiblement) et il sera même possible de venir épauler un collègue en cours de partie. Les précommandes sont ouvertes (ici), avec un prix à la clef : si le jeu atteint 1 million de précos d’ici la sortie du 25 mai, un lance-flammes sera proposé aux joueurs !