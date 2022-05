Apple a commencé à vendre des Apple Watch Series 7 reconditionnées sur sa boutique en ligne. Cela concerne pour l’instant les États-Unis. D’autres pays les auront prochainement. En France, il n’y a pour l’instant aucune Apple Watch reconditionnée (que ce soit la Series 7 ou les autres modèles).

Les Apple Watch Series 7 reconditionnées sont là

Le premier prix pour une Apple Watch Series 7 reconditionnée est de 339 dollars. Cela concerne le modèle avec le cadran de 41 mm et le bracelet Sport. Cela représente une remise de 15%, soit 60 dollars, par rapport au modèle neuf. De son côté, le modèle avec le cadran de 45 mm coûte 359 dollars, au lieu de 429 dollars. Ici, la remise est 16%, soit 70 dollars.

Toutes les Apple Watch Series 7 qui sont disponibles à l’heure actuelle sont uniquement celles avec le GPS et non la variante GPS + cellulaire. On peut se douter que les modèles cellulaires arriveront plus tard, mais Apple ne dit pas quand. Il n’y a pas non plus d’information pour le prix.

Chaque Apple Watch reconditionnée est inspectée, testée, nettoyée et a le droit à un nouvel emballage. On y retrouve également de nouveaux manuels et de nouveaux accessoires, y compris un câble de charge magnétique et un adaptateur secteur. Apple fournit une garantie standard d’un an qui peut être étendue avec l’assurance AppleCare+.