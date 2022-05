Après un excellent Super Cat Tales 2, le studio Neutronized s’apprête à nous liver Super Cat Tales: PAWS, un platformer à l’ancienne qui semble une fois de plus extrêmement prometteur. Ici, pas d’effets new gen ou de rétro-pixel arrangé à la sauce actuelle : Super cat Tales: PAWS ressemble à un jeu de plateforme qui aurait pu nous faire rêver à l’ère de la Megadrive, et c’est ça qui est chouette. On retrouve donc tout ce qui faisait le charme des platformers des années 80, cette inventivité dans les zones de jeu, ces boss durs mais faisables, sans oublier bien sûr l’éternelle récolte des petites pièces. (ou des gemmes).



Pour ne rien gâcher la DA est vraiment impeccable, des animations et mimiques des petits chats aux choix des couleurs dans les niveaux. C’est clair, c’est épuré juste ce qu’il faut, c’est beau. Super Cat Tales: PAWS n’a pas encore de date de sortie sur iOS, mais au vu du trailer, cela ne devrait plus trop tarder.