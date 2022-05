L‘iPhone est le plus cher des smartphones des grandes marques, et forcément, cet état de fait pousse les amateurs de la pomme à trouver des moyens de payer leur précieux à un tarif plus accessible. Dans ce contexte, l’engouement pour le reconditionné se fait de plus en plus sentir, et en 2021, l’iPhone a largement dominé ce marché du « refurb » si l’on en croit les données de Counterpoint. Ainsi, Apple aurait occupé plus de 40% du marché mondial du reconditionné l’an dernier, nettement devant Samsung, et très loin devant Vivo, Huawei et Oppo.

Le marché du reconditionné aurait bondi de 15% en 2021, les plus grosses progressions étant à l’actif des des pays d’Amérique Latine et de l’Inde (respectivement +29% et +25%). Le reconditionné gagne +10% en Europe et en Chine (toujours sur un an), ce qui n’est pas négligeable.