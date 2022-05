Apple TV+ diffuse aujourd’hui une bande-annonce pour Lovely Little Farm, une série présentée comme hybrid puisqu’elle est en prise de vue réelle et comprend de l’animation.

Une bande-annonce pour Lovely Little Farm

Lovely Little Farm suit les sœurs Jill et Jacky qui aiment et nourrissent tous les animaux de leur ferme nichée dans des champs de lavande. Il n’est pas facile d’être une jeune agricultrice, mais chaque jour apporte à ces sœurs une aventure et une chance de grandir. Cette série utilise les dernières technologies de génération par ordinateur, en collaboration avec Industrial Light and Magic, pour donner vie à la série.

Pour cette série, Apple TV+ s’est associé au docteur Gail Melson, leader dans le domaine de l’interaction homme-animal et ancienne professeure émérite au département du développement humain et des études familiales de l’université Purdue. Le docteur Melson a travaillé avec les producteurs exécutifs pour développer la série sur la base de ses recherches sur les relations des enfants avec les animaux, la nature et les technologies émergentes.

Lovely Little Farm fera ses débuts le 10 juin prochain sur Apple TV+. Il n’y a pour l’instant pas d’information sur le nombre d’épisodes ni sur la durée de chacun d’entre eux.