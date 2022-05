Les confinements de sites de production se multiplient en Chine, et dans ce contexte incroyablement compliqué, Apple serait tout de même parvenu à maintenir des niveaux de commandes particulièrement élevés. Si l’on en croit le Financial Times, ce quasi miracle industriel serait du à une relocalisation de la production de produits Apple… dans les usines de Foxconn !

Le principal fournisseur d’Apple, dont les usines sont actuellement situées en dehors des zones contaminées, se serait donc chargé de la production de composants qui ne pouvait plus être assurée dans les zones confinées.

Ce déroutage de la production expliquerait en outre le record de bénéfice enregistré par Foxconn sur son premier trimestre 2022. Dans cette situation particulière, Foxconn estime même que son chiffre d’affaires va encore nettement progresser sur les trimestres à venir. « Normalement dans ce genre de circonstances, nous devrions être plus prudents (sur les prévisions, Ndlr), mais récemment, notre visibilité s’est améliorée » a ainsi déclaré Young Liu, le patron de Foxconn. Ce dernier a aussi précisé que Foxconn produirait plus de tablettes et d’ordinateurs.