Le programme jeunesse Helpsters va avoir le droit à une saison 3 et Apple TV+ dévoile la bande-annonce. Le programme sera diffusé à partir du 27 mai sur la plateforme de streaming.

Une bande-annonce pour la saison 3 de Helpsters

En plus de la bande-annonce, Apple TV+ annonce la liste des invités vedettes. La troisième saison verra la participation de Bradley Cooper, James Monroe Iglehart, Daphne Rubin-Vega, Christian Borle, Adrienne Warren, André De Shields, Judy Gold, Jordan Carlos, Shakina Nayfack, Yasha Jackson, Krysta Rodriguez, Michael Cruz Kayne, Glo Tavarez, Jerah Milligan, Alex Song-Xia, Jo Firestone et Tessa Claire Hersh. La musique sera composée par Japanese Breakfast, Teddy Swims, Blanco Brown et Claud.

Helpsters est une série préscolaire en prise de vue réelle des créateurs de Sesame Street, mettant en scène Cody et les Helpsters, une équipe de monstres pleins de vie qui aiment résoudre les problèmes. Qu’il s’agisse de planifier une journée à la plage, d’inventer une nouvelle machine ou d’apprendre à danser en ligne, les Helpsters peuvent tout résoudre, car tout commence par un plan.

Apple TV+ fait savoir que la saison 3 de la série débutera le 27 mai prochain. Par contre, le diffuseur ne dit pas combien il y aura d’épisodes au total.