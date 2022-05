Carpool Karaoke : la série va faire son retour sur Apple TV+ dès le 27 mai prochain avec la saison 5. Le service de streaming a partagé une bande-annonce et la liste des célébrités invitées.

Les détails de la saison 5 de Carpool Karaoke sur Apple TV+

Pour rappel, Carpool Karaoke était au départ une séquence de l’émission The Late Late Show avec James Corden. L’animateur était dans une voiture avec un chanteur ou une chanteuse pour faire une interview et chanter. Le concept a connu un important succès et il y a ensuite eu le spin-off sur Apple TV+. Pour le coup, le spin-off ne se limite plus aux artistes musicaux et les célébrités présentes ne restent pas forcément dans la voiture du début à la fin, elles peuvent faire des activités. Et James Corden n’est plus là, les célébrités se débrouillent toutes seules.

Pour la saison 5 de Carpool Karaoke, les spectateurs pourront découvrir :

Simu Liu et Jessica Henwick

Murray Bartlett, Alexandra Daddario et Sydney Sweeney de la série The White Lotus

Anitta et Saweetie

Zooey Deschanel et Jonathan Scott

Des membres de l’All Elite Wrestling (fédération de catch américaine)

La famille D’Amelio (Charli, Dixie, Heidi et Marc)

Apple TV+ évoque un lancement le 27 mai pour la saison 5, mais reste vague concernant la diffusion exacte des épisodes. Aura-t-il un épisode par semaine ? Aussi, le service de streaming indique que des épisodes supplémentaires arriveront plus tard dans l’année, sans plus de précision.