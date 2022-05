Un nouveau programme jeunesse est annoncé par Apple TV+, il s’agit d’Eva the Owlet. La série s’appuie sur Owl Diaries, des livres de Rebecca Elliott qui sont disponibles dans huit langues et ont enregistré trois millions de ventes.

Nouvelle série jeunesse sur Apple TV+

Eva the Owlet met en scène Eva, une chouette créative et insolente qui vit à côté de sa meilleure amie Lucy dans le monde forestier de Treetopington. Avec de grandes idées et une personnalité encore plus grande, Eva part dans des aventures de haut vol, s’exprimant dans son journal en cours de route !

Pour cette série jeunesse, Apple TV+ s’est associé à John F. Evans, un rédacteur médical et fondateur et directeur exécutif de Wellness & Writing Connections. Avec James Pennebaker, John F. Evans est co-auteur de Expressive Writing : Words that Heal, qui a été publié en six langues. Il travaille avec des individus et des groupes pour leur apprendre à utiliser l’écriture afin d’améliorer leur santé physique, émotionnelle et mentale. Il a collaboré avec les producteurs exécutifs et Scholastic Entertainment pour développer la série et y intégrer des leçons sur la valeur de l’écriture comme outil d’expression personnelle.

Apple TV+ ne communique pas encore une date de sortie pour Eva the Owlet. Il n’y a pas non plus de bande-annonce, nous avons seulement le droit à l’image ci-dessus.