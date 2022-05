Apple a pris la décision d’augmenter le salaire de ses différents employés aux États-Unis. La société a annoncé la nouvelle aux salariés par le biais d’un message.

Hausse de salaire pour les employés américains d’Apple

Les employés seront désormais payés 22 dollars par heure au minimum, soit une hausse de 45% par rapport à 2018. Ce sera plus important dans certaines régions. Apple explique avoir décidé de revoir la fiche de paie à la hausse suite à l’inflation, au marché du travail tendu et aux récents efforts de syndicalisation.

« Soutenir et retenir les meilleurs membres d’équipe au monde nous permet de fournir les meilleurs produits et services, et les plus innovants à nos clients », a déclaré un porte-parole d’Apple au Wall Street Journal. « Cette année, dans le cadre de notre processus d’examen annuel des performances, nous augmentons notre budget global de rémunération ».

Le processus d’examen annuel des performances a normalement lieu à l’automne, quand l’année fiscale d’Apple se termine. Mais cette fois-ci, il aura lieu trois mois plus tôt et la hausse des salaires sera une réalité dès le mois de juillet.

Cette semaine, Deirdre O’Brien, la responsable des Apple Store, a envoyé un message vidéo aux employés des boutiques du fabricant pour répondre à ces efforts, en faisant valoir que si les employés ont le droit de se syndiquer, ils pourraient subir des inconvénients s’ils choisissaient de le faire.