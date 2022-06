Après Harry Styles, c’est le rappeur américain Lil Durk qui proposera un concert à l’occasion de l’Apple Music Live. Il s’agit du nom choisi pour des concerts qui sont diffusés en direct sur le service de streaming d’Apple.

Voici ce qu’indique Apple en description :

Quels que soient le temps et l’énergie qu’un artiste consacre à la production de sa musique en studio, c’est sur scène qu’il peut réellement présenter son œuvre. La nouvelle série Apple Music Live offre aux plus grandes stars de la musique une plateforme leur permettant de se connecter avec leur public, au travers de performances live. Le 30 juin, regardez le célèbre MC de Chicago Lil Durk interpréter des morceaux de son répertoire, et notamment des extraits de son album 7220, sorti en 2022.