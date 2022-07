Le TPS The Division peut-il vraiment tenir dans un iPhone ? Visiblement la réponse est positive pour Ubisoft, qui nous a même dévoilé il y a quelques jours la première vidéo de gameplay de The Division Resurgence. Et force est de reconnaitre que les séquences de jeu présentées ressemblent vraiment à la célèbre franchise console/PC. On retrouve donc la phase de préparation de mission, puis la phase de jeu proprement dite durant laquelle le joueur doit réussir un certain nombre de missions sur la carte (l’action se situe dans un New York post-apo).

L’aspect monde ouvert semble bien avoir été respecté, mais forcément le gameplay est un poil simplifié, même si le joypad virtuel est pas mal entouré de boutons d’actions spécifiques. Ubisoft ne nous dévoile pas ici les mécaniques free-to-play qui seront pourtant au coeur du jeu; il faut dire que cet aspect du gameplay porte souvent à polémique…