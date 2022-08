Se faire taper sur les doigts n’a pas suffi : si l’on en croit Reuters, le régulateur sud coréen s’apprêterait à lancer une procédure à l’ encontre d’Apple, de Google et de la société One Store, ces trois entreprises ne respectant pas le Telecommunications Business Act qui encadre la gestion des boutiques applicatives mobiles et notamment les paiements in-app. Le Korea Communications Commission (KCC) aurait recueilli suffisamment de preuves d’infractions pour amorcer une procédure d’enquête qui pourrait elle-même se conclure par des pénalités financières importantes (soit jusqu’à 2% du chiffre d’affaires annuel réalisé par ces sociétés en Corée du Sud).

Apple et One Store n’ont pas encore réagi à ces informations, mais Google s’est fendu d’un petit communiqué : « Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les parties prenantes du gouvernement et notre communauté de développeurs afin d’élargir le choix des utilisateurs en Corée conformément à la nouvelle loi, tout en continuant à nous assurer que nous pouvons investir dans l’écosystème et offrir une expérience sûre et de haute qualité pour tous », a ainsi déclaré Google. « Comme nous l’avons fait à chaque étape de ce processus, nous continuerons à coopérer avec le KCC. »

Pour rappel, Apple avait fini par se plier aux exigences de la loi sud coréenne en autorisant les systèmes de paiement tiers pour les Apps iOS et iPadOS, un « effort » qui semble t-il n’est toujours pas suffisant.