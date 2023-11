Dans un monde où la sécurité des données et la confidentialité en ligne deviennent essentielles, il est primordial de s’équiper d’un VPN fiable. Ivacy VPN se démarque comme une solution robuste, offrant non seulement une protection digitale, mais aussi un accès illimité à un internet sans restriction. En plus, Ivacy propose une offre exceptionnelle de 5 ans à seulement 0,9€ par mois, et pour le Black Friday, bénéficiez d’une réduction supplémentaire de 10% avec le code BlackFriday soit 0,84€ par mois.

Un rempart numérique

Le concept de VPN, ou réseau privé virtuel, est plus qu’un simple outil technique ; il incarne une protection vitale dans l’ère numérique actuelle. Ivacy VPN assure cette sécurité en établissant un tunnel crypté pour votre trafic internet, comparable à une bulle sécurisée qui préserve vos données et votre activité en ligne de toute interception. Grâce à un cryptage de niveau militaire 256 bits, même si vos données étaient interceptées, elles resteraient indéchiffrables.

Équilibre entre sécurité et facilité d’usage

Ivacy VPN excelle dans la balance entre une sécurité infaillible et une utilisation aisée. Son interface utilisateur intuitive facilite l’expérience pour tous les utilisateurs, tout en assurant une vitesse de téléchargement optimale et une bande passante illimitée. Le service est idéal pour le streaming et les jeux en ligne, offrant de surcroît une compatibilité étendue avec diverses plateformes, de Windows et Mac à Android et iOS, et permettant de connecter jusqu’à dix appareils simultanément.



Au-delà de la sécurité : liberté et streaming

Ivacy VPN va au-delà de la simple protection de votre connexion. Sa force réside dans sa capacité à garantir une liberté numérique. Avec plus de 5 700 serveurs dans plus de 100 pays, Ivacy VPN assure un accès sans restriction à un internet mondial. Cette fonctionnalité est particulièrement avantageuse pour les amateurs de streaming, avec des vitesses élevées et la capacité de contourner les restrictions géographiques sur des plateformes comme Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, et Disney+.

Offre Exceptionnelle : Ivacy à 0,90€/mois avec – 10% de réduction

L’offre tarifaire d’Ivacy VPN est un autre point fort, avec un plan de cinq ans à un coût très compétitif de 0,90 euros par mois, valable à vie. De plus en cette période black Friday, vous bénéficiez de 10% supplémentaire avec le code BLACKFRIDAY . Cette offre inclut également le logiciel Password Manager.. Avec une politique de remboursement de 30 jours et un service client disponible 24/7, Ivacy VPN représente une option sans risque.

Rappel de ce qui est inclus avec Ivacy VPN :

Protection contre les malwares

Protocoles IPsec et IKEV avancés

Fonction Smart Connect

Bande passante illimitée

Chiffrement de grade militaire

Politique no log

Internet Kill Switch

Téléchargement rapide

Plus de 5700 serveurs

Support P2P

Application dédiée pour Kodi

Connexions simultanées sur dix appareils

