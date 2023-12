En cette saison festive, protégez-vous avec Ivacy VPN, une solution de sécurité numérique incontournable. Avec une offre spéciale de 5 ans à seulement 56€ au total, soit 0,9€ par mois, Ivacy se positionne comme un allié de choix. Pour Noël, bénéficiez d’une réduction supplémentaire de 10% avec le code Ivacy10 , offrant une protection de qualité à seulement 0,84€ par mois (50,40€ au total).

Une protection digitale renforcée pour les fêtes

Le VPN est essentiel dans notre monde hyperconnecté. Ivacy VPN vous offre une protection complète grâce à son tunnel crypté, assurant la confidentialité de vos données et activités en ligne. Le cryptage de niveau militaire 256 bits vous garantit une sécurité renforcée, même pendant la période de Noël où les activités en ligne augmentent.

Une expérience utilisateur intuitive et sécurisée

Ivacy VPN allie sécurité et simplicité d’utilisation. L’interface intuitive permet une navigation aisée, garantissant une vitesse de téléchargement rapide et une bande passante illimitée, idéales pour le streaming et les jeux en ligne pendant les vacances. Compatible avec diverses plateformes, Ivacy VPN permet de connecter jusqu’à dix appareils simultanément, assurant une protection étendue pour toute la famille.

Un cadeau de liberté numérique pour Noël

Outre la sécurité, Ivacy VPN vous offre une liberté numérique sans précédent. Avec plus de 5700 serveurs dans plus de 100 pays, vous avez un accès illimité à un internet global. C’est un cadeau idéal pour les amateurs de streaming, avec des vitesses élevées et la capacité de dépasser les restrictions géographiques, augmentant ainsi vos options de divertissement pendant les fêtes.

Une offre spéciale Noël à ne pas manquer

Profitez de l’offre exclusive d’Ivacy VPN pour Noël. Le plan de cinq ans à un tarif compétitif de 0,90 euros par mois est encore plus attrayant avec une réduction de 10% grâce au code Ivacy10 . Cette offre comprend également le logiciel Password Manager, offrant une protection complète pour vos fêtes. Avec une politique de remboursement de 30 jours et un service client 24/7, Ivacy VPN est un choix judicieux et sans risque.



Les avantages d’Ivacy VPN en détail :

Protection avancée contre les malwares

Protocoles IPsec et IKEV de dernière génération

Fonction Smart Connect pour une connexion optimale

Bande passante illimitée pour un streaming sans interruption

Chiffrement de données de grade militaire pour une sécurité maximale

Politique stricte de non-conservation des logs

Internet Kill Switch pour une protection continue

Vitesses de téléchargement rapides, parfaites pour les téléchargements volumineux

Réseau étendu de plus de 5700 serveurs

Support complet pour le partage de fichiers P2P

Application spécialement conçue pour Kodi

Possibilité de connecter jusqu’à dix appareils en simultané

👉 Saisissez l’offre Ivacy pour un Noël sécurisé

[Sponso]