Envie de mettre votre PC à niveau sans vous ruiner ? Godeal24 propose des licences Windows et Office officielles à des prix imbattables à l’occasion de la vente Singles’ Day 2025. Le Singles’ Day (ou Double 11), comparable au Black Friday, est passé d’une « anti-Saint-Valentin » à un véritable festival d’achats pour tous. Pour l’événement, Godeal24 applique des remises massives sur les logiciels PC les plus demandés, avec jusqu’à 90 % d’économies. Attention : ces offres peuvent évoluer ou s’épuiser sans préavis.

Exemple phare : Office 2021 Home & Business pour Mac à seulement 49,99 € (prix conseillé : 249 €) en achat unique. Si vous attendiez une version sans abonnement, c’est typiquement le bon moment.

Offres Mac

Microsoft Office Professional Plus 2021 pour Windows à 30,11 €

Plutôt Windows ? Godeal24 a aussi une excellente promo : le pack Microsoft Office Professional 2021 est à 30,11 € pour 1 PC, avec licence à vie. En plus de Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote et Teams, vous obtenez Publisher et Access.

Windows 11 et autres OS à prix mini

Inutile de payer le plein tarif pour Windows 11 et les logiciels essentiels. Par exemple, une clé Windows 11 Pro ne coûte que 13,25 €. D’autres options sont disponibles ci-dessous, jusqu’à –90 %.

Le combo complet à prix mini (code promo « SGO62 »)

Optimisez vos économies avec des achats en volume

Besoin d’autres outils ? Godeal24 propose des clés pour l’optimisation système, la sécurité, les outils multimédias ou utilitaires—de quoi booster les performances, protéger votre machine et fluidifier vos workflows sans exploser votre budget. Dépêchez-vous : ces offres exclusives expirent bientôt.

Outils pratiques pour PC

>>> Section Déstockage (Tools Clearance)

Pourquoi choisir Godeal24 ?

La promesse de Godeal24 est simple : rendre les logiciels officiels plus accessibles grâce à des prix compétitifs et un achat simplifié. Godeal24 ne sacrifie pas la qualité : vous téléchargez d’abord le logiciel depuis le site officiel, puis vous l’activez avec votre clé—la garantie d’un produit authentique. En cas de souci (peu probable), contactez immédiatement l’assistance technique gratuite. Grâce à ses prix serrés, ses clés fiables et un support réactif, Godeal24 affiche une note de 4,8 / 5 sur Trustpilot.

[Sponso]