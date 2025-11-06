Singles’ Day : licence à vie MS Office pour Mac à 49,99€
Envie de mettre votre PC à niveau sans vous ruiner ? Godeal24 propose des licences Windows et Office officielles à des prix imbattables à l’occasion de la vente Singles’ Day 2025. Le Singles’ Day (ou Double 11), comparable au Black Friday, est passé d’une « anti-Saint-Valentin » à un véritable festival d’achats pour tous. Pour l’événement, Godeal24 applique des remises massives sur les logiciels PC les plus demandés, avec jusqu’à 90 % d’économies. Attention : ces offres peuvent évoluer ou s’épuiser sans préavis.
Exemple phare : Office 2021 Home & Business pour Mac à seulement 49,99 € (prix conseillé : 249 €) en achat unique. Si vous attendiez une version sans abonnement, c’est typiquement le bon moment.
Offres Mac
- MS Office 2021 Home and Business for Mac – 49,99 €
- MS Office 2021 Home and Business – 2 Macs – 94,99 € (soit 47,50 € / clé)
- MS Office 2019 Home and Business for Mac – 39,29 €
- MS Office 2024 Home – 1 PC/Mac – 139,99 €
Microsoft Office Professional Plus 2021 pour Windows à 30,11 €
Plutôt Windows ? Godeal24 a aussi une excellente promo : le pack Microsoft Office Professional 2021 est à 30,11 € pour 1 PC, avec licence à vie. En plus de Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote et Teams, vous obtenez Publisher et Access.
- Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – 30,11 €
- Office 2021 Pro Plus Key – 2 Keys – 58,22 € (soit 29,11 € / clé)
- Office 2021 Pro Plus Key – 3 Keys – 81,33 € (soit 27,11 € / clé)
- Office 2021 Pro Plus Key – 5 PCs – 127,55 € (soit 25,51 € / PC)
- Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 24,75 €
Windows 11 et autres OS à prix mini
Inutile de payer le plein tarif pour Windows 11 et les logiciels essentiels. Par exemple, une clé Windows 11 Pro ne coûte que 13,25 €. D’autres options sont disponibles ci-dessous, jusqu’à –90 %.
- Win 11 Pro Key – 13,25 €
- Win 11 Pro – 2 Keys – 24,75 € (soit 12,38 € / clé)
- Win 11 Pro – 3 Keys – 34,45 € (soit 11,48 € / clé)
- Win 11 Pro – 5 Keys – 53,15 € (soit 10,63 € / clé)
- Win 11 Home Key – 13,05 €
- Win 11 Home – 2 Keys – 24,25 € (soit 12,13 € / clé)
- Win 10 Pro Key – 8,25 €
- Win 10 Home Key – 8,15 €
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12,25 €
Le combo complet à prix mini (code promo « SGO62 »)
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 41,29 €
- Win 11 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle – 36,54 €
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 40,99 €
- Win 11 Home + Office 2019 Pro Plus Bundle – 36,24 €
- Visio Professional 2021 – 1 PC – 22,97 €
- Project Professional 2021 – 1 PC – 25,70 €
Optimisez vos économies avec des achats en volume
- Office 2021 Pro – 50 Keys – 1 250 € (soit 25 € / clé)
- Office 2021 Pro – 100 Keys – 2 400 € (soit 24 € / clé)
- Win 11 Pro – 50 keys – 400 € (soit 8 € / clé)
- Win 11 Pro – 100 keys – 750 € (soit 7,50 € / clé)
- Win 11 Home – 50 keys – 389 € (soit 7,59 € / clé)
- Win 11 Home – 100 Keys – 699 € (seulement 99 € / clé)
Besoin d’autres outils ? Godeal24 propose des clés pour l’optimisation système, la sécurité, les outils multimédias ou utilitaires—de quoi booster les performances, protéger votre machine et fluidifier vos workflows sans exploser votre budget. Dépêchez-vous : ces offres exclusives expirent bientôt.
Outils pratiques pour PC
- Ashampoo PDF Pro 4 – 29,99 €
- Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime – 21,99 €
- Ashampoo Backup Pro 26 – 9,99 €
- SwifDoo PDF – 1 Month – 12,99 €
- AWZ Screen Recorder – 1 Mac / Lifetime – 19,99 €
>>> Section Déstockage (Tools Clearance)
Pourquoi choisir Godeal24 ?
La promesse de Godeal24 est simple : rendre les logiciels officiels plus accessibles grâce à des prix compétitifs et un achat simplifié. Godeal24 ne sacrifie pas la qualité : vous téléchargez d’abord le logiciel depuis le site officiel, puis vous l’activez avec votre clé—la garantie d’un produit authentique. En cas de souci (peu probable), contactez immédiatement l’assistance technique gratuite. Grâce à ses prix serrés, ses clés fiables et un support réactif, Godeal24 affiche une note de 4,8 / 5 sur Trustpilot.
[Sponso]