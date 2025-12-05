Le Black Friday est passé, mais le Cyber Week est votre dernière chance d’obtenir la mise à niveau aux mêmes tarifs. La Cyber Week de Godeal24 propose des licences authentiques et à vie : MS Office 2021 Home & Business pour Mac à 44,99 € et MS Office 2019 Home & Business pour Mac à 39,29 € (prix public : 199,99 €). Attention : ces prix ne sont valables que pour la dernière semaine ! Ne comptez pas les revoir de sitôt.

Avec ces paiements uniques, dites adieu aux abonnements récurrents de Microsoft 365. Vous ne repayez plus pour les logiciels incontournables du travail et des études. Godeal24 vous offre des licences perpétuelles au meilleur prix de l’année—une opportunité qui ne reviendra qu’au prochain Cyber Monday. Saisissez vos clés à tarif réduit tant que l’offre est active !

Microsoft Office Professional Plus 2021 pour Windows à 29,28 €

Vous êtes sur Windows ? Godeal24 a aussi une excellente promo. Le pack Microsoft Office Professional 2021 est à 29,28 € pour 1 PC, avec licence à vie. En plus de Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote et Teams, vous obtenez Publisher et Access.

Bonne nouvelle : vous n’avez pas à payer le plein tarif pour Windows 11 et les logiciels essentiels chez Godeal24. Une clé authentique de Windows 11 Pro coûte seulement 13,25 €. Les promotions (jusqu’à –90 %) ne durent pas et les stocks de clés d’activation sont limités.

Besoin d’autres outils ? Vous trouverez chez Godeal24 des clés pour l’optimisation système, la sécurité avancée, le multimédia et divers utilitaires—de quoi booster les performances, protéger votre système et simplifier vos workflows sans dépasser votre budget. Ne tardez pas : ces offres exclusives expirent bientôt !

Pourquoi choisir Godeal24 ?

Avec des paiements sécurisés, une livraison instantanée par e-mail et une équipe de support professionnelle, Godeal24 totalise plus de 3 800 avis et une note de 4,7 / 5 sur TrustPilot—un gage d’efficacité et de sérieux. Tous les logiciels vendus par Godeal24 sont 100 % authentiques, sûrs et envoyés en quelques secondes par e-mail. Si une clé logicielle figure sur votre liste d’achats, c’est le moment de l’obtenir au meilleur prix de l’année. Besoin d’aide à l’installation ou à l’usage ? L’assistance technique de Godeal24 est disponible, avec un service après-vente à vie.

