Nous avons récemment appris qu’Apple aurait choisi Intel pour fabriquer certains processeurs pour Mac, et ce dès 2027. Aujourd’hui, l’analyste Jeff Pu affirme que cela va également concerner les puces d’iPhone non-Pro à partir de 2028.

Des puces iPhone produites par Intel dès 2028

Si le calendrier se confirme, Intel se verrait confier la gravure de la puce A22 qui équiperait les iPhone 20 et iPhone 20e. Cette production s’appuierait sur le futur procédé 14A d’Intel. L’objectif pour Apple est de réduire sa dépendance exclusive envers TSMC en diversifiant ses fournisseurs, tout en renforçant son ancrage industriel aux États-Unis.

Il est important de souligner que le rôle d’Intel se limiterait strictement à la fabrication. La conception des processeurs resterait entièrement entre les mains d’Apple, perpétuant l’architecture Arm maison, bien loin de l’époque des Mac équipés de processeurs x86 conçus par Intel.

Cette rumeur s’ajoute aux informations récentes de l’analyste Ming-Chi Kuo. Ce dernier affirmait le mois dernier qu’Intel commencerait à livrer des puces M d’entrée de gamme pour certains Mac et iPad dès la mi-2027. La dernière puce M en date est la M5.

Pour les premiers volumes, Apple utiliserait le procédé 18A d’Intel, qualifié de nœud avancé sous les 2 nm disponible le plus rapidement en Amérique du Nord. Ce rapprochement marquerait le retour d’Intel dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple, quelques années après avoir fourni les modems cellulaires des iPhone (jusqu’à l’iPhone 11).