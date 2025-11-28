C’est un tournant majeur pour l’industrie des semi-conducteurs : Intel va produire des processeurs Apple à compter de 2027 selon les informations de l’analyste. Ming-Chi Kuo. Il s’agirait des puces M d’entrée de gamme que l’on retrouve déjà dans les Mac et iPad. Le fondeur américain commencerait à livrer les processeurs dès le deuxième ou troisième trimestre de 2027.

Après TSMC, Apple ferait appel à Intel pour ses puces

Ce partenariat semble déjà concrètement engagé sur le plan technique. Apple aurait signé un accord de confidentialité avec Intel et a d’ores et déjà obtenu l’accès au kit de conception (PDK 0.9.1GA) pour le nœud avancé 18AP.

Les premiers retours sont encourageants : les simulations clés et les projets de recherche, notamment sur l’optimisation puissance-performance-surface (PPA), sont conformes aux attentes. Apple attendrait désormais la version 1.0/1,1 du kit, prévue pour le premier trimestre 2026, pour valider définitivement le calendrier de production.

Les puces concernées, actuellement utilisées principalement dans le MacBook Air et l’iPad Pro, représentent un volume estimé entre 15 et 20 millions d’unités pour 2027. Un chiffre modeste à l’échelle d’Apple, surtout si l’on considère l’arrivée en 2026 d’un modèle de MacBook plus abordable équipé d’un processeur iPhone (A18 Pro), qui pourrait cannibaliser une partie des ventes du MacBook Air.

Un signal politique et stratégique fort

Si l’impact financier immédiat reste limité face à la domination de TSMC, la symbolique de cet accord est puissante pour les deux géants américains :