À quelques jours de son inauguration prévue le 11 décembre, Apple dévoile Apple Noida, son cinquième Apple Store en Inde et déjà la troisième boutique ouverte dans le pays en 2025. Située dans le DLF Mall of India, l’un des plus gros centre commercial du pays, cette nouvelle boutique renforce l’offensive du géant californien sur un marché considéré comme l’un des plus prometteurs au monde.

Un espace moderne et des services complets

Le magasin adopte le langage visuel habituel d’Apple : tables en bois, zones de démonstration épurées et grand mur interactif pour les animations Today at Apple. Plus de 80 employés y assurent un accompagnement personnalisé, incluant un espace Apple Pickup pour les commandes en ligne, un Genius Bar dédié, ainsi que des équipes spécialisées pour les entreprises. Comme toutes les boutiques récentes du groupe, Apple Noida fonctionne entièrement grâce aux énergies renouvelables et affiche un bilan carbone neutre.

Pour célébrer l’ouverture, Apple propose des fonds d’écran exclusifs inspirés des plumes de paon — symbole culturel majeur — ainsi qu’une playlist spécialement conçue en hommage à l’identité musicale de la région.

Un rythme d’expansion sans précédent en Inde

L’ouverture d’Apple Noida illustre la montée en puissance accélérée du fabricant en Inde, où les boutiques sous marque propre n’ont pourtant été autorisées qu’à partir de 2023. Après Mumbai et Delhi cette année-là, puis deux inaugurations supplémentaires en septembre 2025, Apple signe ici sa troisième ouverture en quelques mois.

Le choix de Noida n’est pas anodin : la région est un pôle stratégique pour l’assemblage de smartphones, et accueille déjà des sites utilisés par Samsung, Foxconn et d’autres acteurs majeurs. Malgré sa proximité avec Apple Saket à New Delhi — à seulement 18 km — Apple confirme donc sa volonté d’occuper les zones les plus dynamiques du pays.