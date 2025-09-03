Apple a ouvert son troisième Apple Store en Inde hier ce mardi 2 septembre (à Bengaluru), et ouvrira son quatrième Apple Store indien demain 4 septembre, à Pune. Apple va donc doubler le nombre de ses Apple Store en Inde… en deux jours ! L’Apple Koregaon Park ne se contente pas d’être un Apple Store de plus : le design et l’architecture de la boutique, similaire à celui de l’Apple Store de Bengaluru, brouille les limites entre l’intérieur et l’extérieur, le tout dans un décor encore plus épuré qu’à l’habitude. On apprend sur la page dédiée que l’Apple Store de Pune emploie 65 salariés provenant de 11 régions différentes de l’Inde et tourne à 100% à l’énergie renouvelable.

« Il n’y a rien que nous aimions plus, chez Apple Retail, que de créer des liens avec nos clients, et quelques jours seulement après l’ouverture d’un nouveau magasin à Bengaluru, nous sommes ravis de dévoiler Apple Koregaon Park à Pune, » a déclaré Deirdre O’Brien, vice-présidente senior d’Apple en charge du Retail. « Dans une ville reconnue pour son histoire et sa créativité, Apple Koregaon Park offre une nouvelle destination exceptionnelle où les clients peuvent se connecter à tout l’univers Apple — qu’il s’agisse d’acheter un nouveau produit, de trouver de l’assistance pour celui qu’ils possèdent et apprécient déjà, ou encore de s’inspirer pour donner vie à leur prochaine grande idée. »