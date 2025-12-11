Algoriddim poursuit l’évolution de son application Djay (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) en annonçant l’arrivée de l’intégration Spotify sur iOS, iPadOS et Android. Après le retour très remarqué du service sur Mac et Windows en septembre, les utilisateurs mobiles peuvent désormais accéder à l’intégralité du catalogue Spotify via Djay, à condition bien sûr de disposer d’un abonnement Spotify Premium.

Cette compatibilité, désormais active dans 56 pays, permet de retrouver ses playlists, sa bibliothèque personnelle et tous les morceaux de la plateforme de streaming directement dans l’interface Djay. L’application exploite également l’Automix boosté à l’IA, une fonctionnalité capable de générer des transitions fluides et adaptées au rythme de chaque morceau, ainsi qu’un ensemble d’outils professionnels comme la synchronisation intelligente, les boucles, les effets et les modules de mixage avancés.

Une avancée saluée par Algoriddim

Pour Karim Morsy, CEO d’Algoriddim, cette étape devrait considérablement renforcer l’attrait de l’application : « Intégrer Spotify sur l’ensemble de nos versions mobiles et desktop marque un nouveau chapitre pour tous ceux qui souhaitent mixer. Que vous soyez sur smartphone, tablette ou ordinateur, vous pouvez désormais puiser dans l’immense catalogue musical de Spotify où que vous soyez. »

Djay reste disponible en téléchargement gratuit sur l’App Store, le Mac App Store, Google Play et le Microsoft Store. Les utilisateurs peuvent opter pour un abonnement Pro à 6,99 euros par mois ou 49,99 euros par an afin de débloquer toutes les fonctionnalités avancées.