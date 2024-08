Spotify a décidé une nouvelle fois de critiquer Apple, mais ce n’est pas lié à la commission qu’Apple prend, à l’affichage des prix ou encore à la distribution de l’application. Le problème du jour concerne la fonction Spotify Connect.

Changement pour Spotify Connect et le volume

Avec Spotify Connect, vous pouvez utiliser un appareil (iPhone par exemple) pour contrôler votre musique à distance sur un autre appareil. Lors de l’écoute en streaming sur des appareils connectés via Spotify Connect sur iOS, les utilisateurs pouvaient auparavant utiliser les boutons physiques sur le côté de l’iPhone pour régler le volume. Mais Apple met fin à ce système.

Spotify va donc passer par une alternative. Au moment d’appuyer sur les boutons de volume sur l’iPhone, l’application de Spotify enverra une notification que l’utilisateur sera invité à ouvrir. Il pourra ainsi contrôler le volume comme il le souhaite. Mais ce sera via l’application et non les boutons physiques du smartphone. Ce changement sera en place dès le 3 septembre.

Il est bon de noter que le changement concerne uniquement la lecture de musique via Spotify Connect sur iOS. Rien ne change pour le contrôle de volume avec les musiques en Bluetooth ou via AirPlay.

Violation du DMA par Apple ?

Mais une chose est à retenir ici : Spotify pense qu’Apple ne respecte pas le DMA avec ce changement de règle pour le contrôle du volume. Le service de streaming cite le paragraphe 7 de l’article 6 du DMA.

Spotify a indiqué à TechCrunch avoir fait des demandes à Apple pour qu’il existe une solution similaire pour les développeurs tiers, comparable à ce qui est déjà proposé aux utilisateurs du HomePod ou de l’Apple TV. Cependant, Apple a répondu à Spotify qu’il exigeait que les applications s’intègrent au HomePod pour accéder à la technologie qui permet de contrôler le volume sur iPhone.

À l’arrivée, Spotify ne peut pas utiliser la même technologie disponible avec Apple Music sur iOS. Le service souligne que cela diffère de la manière dont d’autres entreprises comme Google et Samsung gèrent l’accès à des technologies similaires.

Pour finir, Spotify affirme que la technologie utilisée pour Connect était déjà dégradée avant l’abandon. La plateforme a déclaré que l’utilisation des boutons de volume de l’iPhone était souvent instable, ce qui entraînait des bugs tels que des pics de volume pendant l’écoute.