Daniel Ek, le patron de Spotify, n’aime pas les pratiques d’Apple et Google, et le fait savoir auprès des législateurs britanniques pour qu’ils adoptent un projet de loi visant à réguler la concurrence sur les marchés numérique.

Un contrôle sur Internet par Apple et Google

Le Royaume-Uni prépare la Digital Markets, Competition, and Consumers Bill (DMCC) qui, si adoptée, permettrait aux autorités de la concurrence d’imposer des règles de conduite aux entreprises et de promouvoir la concurrence lorsque les politiques d’une entreprise ont un effet néfaste sur la concurrence.

Dans une interview avec le Financtial Times, le patron de Spotify trouve « insensé que deux entreprises [Apple et Google] contrôlent essentiellement la manière dont plus de 4 milliards de consommateurs accèdent à Internet dans le monde. Non seulement elles dictent les règles, mais elles sont également en concurrence directe avec les fournisseurs d’accès en aval », explique le dirigeant.

Daniel Ek déclare que la législation britannique devait garantir que « si l’on veut être l’arbitre, on ne peut pas aussi être l’acteur » sur le marché numérique. Il fait ici référence au fait qu’Apple propose Apple Music et se veut donc en concurrence avec Spotify, tout en imposant des règles avec l’App Store. Sauf que Spotify doit verser 30% de commission à Apple s’il propose les abonnements à son service depuis son application. Ainsi, sur un abonnement à 10€, Apple prend 3€ de commission. Cette situation n’est pas d’actualité avec Apple Music.

Si la loi est adoptée, la DMCC donnera à l’autorité britannique chargée de la concurrence et des marchés le pouvoir d’imposer des amendes de plusieurs milliards de livres aux grandes entreprises qui enfreignent les règles établies. Les entreprises technologiques seraient tenues de faire preuve d’une plus grande transparence sur le fonctionnement de leurs magasins d’applications, et les régulateurs pourraient ouvrir des marchés spécifiques tels que les magasins d’applications ou les moteurs de recherche.

Un conflit entre Apple et Spotify depuis plusieurs années

Pour rappel, Spotify est en conflit avec Apple depuis plusieurs années maintenant. L’affaire a réellement commencé à prendre de l’ampleur quand Spotify a porté plainte contre Apple devant la Commission européenne en 2019. Il y a eu d’autres histoires depuis, dont en 2022 lorsque le fabricant a refusé une mise à jour de l’application du service de streaming qui a ajouté le support des livres audio.