Spotify vient de déployer une nouvelle fonctionnalité attendue depuis des années : il est désormais possible d’importer directement ses playlists depuis d’autres services de streaming, et ce sans passer par des outils externes. Intégrée à l’application mobile (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), cette fonction simplifie considérablement le passage d’un service musical à un autre.

Une intégration basée sur TuneMyMusic

La plateforme s’appuie sur la technologie de TuneMyMusic pour assurer la migration. Spotify prend désormais en charge les principales alternatives du marché, dont Apple Music, Amazon Music, SoundCloud, TIDAL, Pandora ou bien encore Deezer. A noter que la fonctionnalité est toujours en cours de déploiement et devrait donc apparaître progressivement chez l’ensemble des abonnés.

Comment accéder au nouvel outil

Pour utiliser l’importation, il suffit de se rendre dans l’onglet « Votre bibliothèque ». En bas de la liste, un bouton intitulé « Importer votre musique » guide l’utilisateur dans la connexion à la plateforme d’origine. Une fois le service choisi, le transfert de playlists s’exécute en quelques étapes. Certaines pistes peuvent toutefois manquer si les catalogues ne correspondent pas entièrement, mais l’immense majorité des titres est généralement reconnue.

Une barrière à l’adoption enfin levée

Jusqu’ici, migrer un catalogue musical vers Spotify impliquait de reconstruire manuellement ses playlists ou de se tourner vers des services tiers, souvent limités ou payants. L’intégration native enlève un frein majeur pour les utilisateurs tentés de changer de plateforme. À titre de comparaison, Apple Music a lancé sa propre solution de transfert mondialement au mois de septembre, (avec l’import de bibliothèques complètes).